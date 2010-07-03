Трудоголикам рекомендовали не заводить енотов и крупных попугаев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Людям, сильно занятым и устающим на работе, лучше не заводить хорьков, енотов, крупных попугаев и других питомцев, требующих внимания. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

В комитете уточнили, что эта рекомендация касается также тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.

Лучше других со снятием напряжения справляются кошки, собаки, кролики, морские свинки, а также муравьи и аквариумные рыбки.

Ранее ветеринары отметили, что желающим завести енота следует учесть, что содержать такое животное лучше в отдельной комнате. Это животное очень активное и может доставить много хлопот неподготовленным хозяевам.