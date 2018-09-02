40 килограммов счастья: хозяева пум рассказали о жизни с большой кошкой

Три российские пары объединяет одно: они уже несколько лет живут бок о бок с пумами – не в лесу, а в своей квартире. Месси приехал в Пензу из контактного зоопарка, Ирму забрали с подмосковной фермы, а Лекса попала в руки к "родителям" от заводчиков. Пары безумно любят своих котов, однако другим категорически не советуют заводить диких животных в домашних условиях. Рассказываем истории семей, которые когда-то решили связать свою жизнь с пумой.

"Был риск, что она нас просто не примет"

Каждое воскресенье Марина и Сергей собирают несколько инстаграм-подписчиков и отправляются в лес на окраине Москвы – на "пуминг". Популярностью пользуются не супруги, а их крупногабаритная кошка Ирма.

Несмотря на просторы и разнообразие контингента в столице, пума в московском лесу все равно привлекает стопроцентное внимание прохожих. "Люди бывают двух типов – и оба одинаково опасные, – признается Сергей. – Одни подбегают, пытаются погладить, хотят сфотографироваться, умиляются. Вторые кричат "Какой кошмар!" или "Вас надо расстрелять, так с этим животным нельзя!". Причем оба типа встречаются одинаково часто. А вот равнодушных практически нет".

Во время прогулки Сергей идет впереди вместе с Ирмой. Кошка – на крепком поводке, прочно пристегнутом к поясу хозяина карабином. Марина – позади, рассказывает историю знакомства с Ирмой, секреты жизни с таким животным и просто интересные факты о пумах.



Ирма на прогулке с подписчиками. Фото из личного архива



Сергей хозяин пумы Ирмы Вообще у нас есть мечта – открыть приют для снежных барсов. Мы очень любим кошек, очень любим животных. Когда состаримся, точно откроем что-то подобное.

Изначально семейная пара не планировала заводить дома пуму или какую-либо другую крупную кошку. "Мы что-то искали на сайте объявлений, что-то даже не связанное с животными, и случайно увидели, что продается пума", – рассказывает Сергей. Тогда Ирме было уже 7,5 месяцев. Она жила на ферме в Подмосковье, где кроме нее хозяева следили еще за большим количеством животных.



Показательная программа на прогулке с подписчиками

Завести такое необычное животное дома не самая удачная идея, особенно если зверь уже вышел из детского возраста. "Брать семимесячную пуму опасно. Был риск, что она просто нас не примет. Обычные кошка или собака могут не принять. А тут есть шанс просто не справиться, потому что животное крупное, Ирма весила тогда 20 килограммов, физически сильное и очень своенравное", – объяснил хозяин кошки и добавил: "Но мы решились".

Сергей и Марина около двух месяцев не могли расслабиться. Животное оказалось в новой обстановке, с новыми людьми, да и для самих хозяев пума была в новинку. "Мы очень хотели ей понравиться, но был риск, что она от нас закроется", – вспоминает Сергей. Только после покупки назад уже дороги не было. "Мы люди ответственные: если бы не наладили контакт, все равно никуда бы ее уже не дели. А теперь представьте: жить 20-30 лет с крупным животным, с которым невозможно коммуницировать", – объяснил владелец кошки.



Сергей хозяин пумы Ирмы Первые месяцы шла притирка. Все, что касалось содержания пумы, было для нас в новинку, хотя мы и читали много литературы. Совета спросить было не у кого. Даже те, кто называли себя специалистами, на деле мало что знали об этих кошках. Было тяжело, мы сильно переживали.

"Только через два месяца я понял, что у нас установился эмоциональный контакт", – признался Сергей. Спустя время кошка стала выходить к своим новым хозяевам, она проводила с ними больше времени, начала мурчать и ласкаться. "Особенно она приняла меня, – с гордостью заметил хозяин. – Мы с ней почти все время проводим вместе. Когда я ночую один, даже беру ее спать к себе в кровать".



Фото из личного архива

Впрочем, из-за большой привязанности животного конфликта интересов в семье не возникает. "Ирма меня к мужу не ревнует, но вот я, бывает, чуть-чуть обижаюсь, – смеется Марина. – Бывает, когда муж мне что-то ласково говорит, кошка бежит к нему и лезет обниматься, думая, что это обращаются к ней. Как будто только Ирме в этом доме могут сказать что-то приятное!"

Кроме супругов и пумы, в семье, кстати, живет и обычный кот Ричард. Но хозяева стараются животных разделять во избежание всяких инцидентов. "У Ирмы есть свое место – целая специально оборудованная комната. Когда мы уходим, то оставляем ее там, а коту достается вся квартира. Если пытаться закрывать кота, он будет вести себя гораздо хуже. А Ирма просто спит или играется потихоньку", – объяснил Сергей и добавил, что даже при хозяевах животные почти никогда не находятся на одной площадке – на всякий случай.

При этом пума – это не конец свободе. Сергей и Марина спокойно строят карьеру. "Я работаю адвокатом, а у моей жены бизнес. Мы, как и все, ходим в офис, ездим по делам, можем уйти из дома утром и вернуться только поздним вечером – квартира будет цела, а Ирма – на своем месте", – поделился хозяин кошки.

Также семья спокойно путешествует – пока только по России. По словам владельцев, Ирма обожает ездить в автомобиле. Поэтому для нее в машине сделали специальную зону с лотком, поилками и защитными креплениями. "Мы откидываем задние сидения, пристегиваем Ирму за поводок – и в путь. Кошка может ехать 10-12 часов даже не пикнув: просто сидит и смотрит в окно", – рассказал Сергей.



По его словам, Ирма, вероятно, единственная в мире пума, с которой регулярно куда-то выезжают. Выбирать отели хозяева уже наловчились: заранее ищут места, куда можно приехать с крупными собаками. Сергей добавил, что они всегда честно сообщают администрации отеля, с кем приедут, рассказывают обо всех нюансах. Он, кстати, обратил внимание и на то, что пока во временном убежище Ирме почти никто не отказывал.



Сергей хозяин пумы Ирмы Она у нас чуть больше года. За это время мы съездили в поход в горы Адыгеи, зимой гуляли по экотропам в долине около Эльбруса, недавно были в Национальном парке "Смоленское поозерье", ездили к Азовскому морю, периодически выбираемся в Подмосковье. Мы вырастили пуму-путешественницу.

Однако вместе с Ирмой отправиться в отпуск за границу Сергей и Марина уже не могут. С пумой выехать из России практически невозможно. А оставить кошку одну дольше, чем на рабочий день, тоже нельзя. "Поэтому о таких поездках мы можем в принципе забыть. Если надо в командировку, то ездим по очереди", – признался Сергей.

Кроме того, находясь бок о бок с пумой, нужно постоянно быть начеку. Речь идет скорее не о собственной безопасности – Сергей и Марина своей кошке доверяют. Но, поселив у себя дома такое животное, они несут ответственность и перед окружающими – соседями и случайными прохожими. "Даже если мы выходим всего на пять минут, всегда думаем, кого можем встретить: а будут ли собаки, будут ли люди. Ирма привлекает к себе много внимания всегда, и у нас повышенная ответственность. Вдруг она кого-то испугает. У страха глаза велики: если собака – это одно, а пума – совершенно другое", — рассказывает глава семейства.



Привал во время прогулки с подписчиками

Поэтому на всякий случай семья Ирмы старается лишний раз не провоцировать внимание общественности. С соседями договорились: Ирму выгуливают раньше, чем просыпаются первые собачники. "Она нас поднимает где-то в 5:30 утра, и в 6 мы уже выходим на улицу", – объяснил хозяин кошки. Прогулка длится час, и ребятам удается вернуться домой раньше, чем активизируются жители столицы.

Кстати, прежде чем завести Ирму, Марина и Сергей в обязательном порядке обговорили вопрос с соседями. "А когда она уже появилась, все пришли к нам домой, посмотрели, как это будет – по крайней мере те, кто живут в нашем подъезде", – вспоминает Сергей. Сейчас, по его словам, у соседей вопросов не возникает: много времени прошло, да и с экзотической кошкой они практически не пересекаются.



Сергей хозяин пумы Ирмы Мы также столкнулись с двумя типами соседей: с одной стороны, дикая любовь, с другой стороны – неприятие. Но прошло уже больше года, и все хорошо. Соседи даже периодически просят прийти и показать пуму внукам. Многие подписались на аккаунт Ирмы в инстаграме.

Несмотря на то, что сегодня, кажется, Ирма вполне соответствует всем характеристикам домашней кошки, ручной она не стала. "Животное, которое дает себя гладить всем подряд, – это ненормальная реакция. Неправильно с психологической точки зрения", – уверяет Сергей. При этом он отметил, что Ирма вполне может выйти в зал, когда дома, например, есть гости. Все зависит от людей. Ведь эту кошку привыкли видеть в дикой природе, да и весит она уже сорок килограммов. "Ирма спокойно ведет себя, когда дома гости. Но кто-то не любит животных, кто-то может бояться – так что она спокойно остается и в комнате, на своей территории", – пояснил Сергей.



Фото из личного архива

И все же экзотическая кошка в домашних условиях – это большой труд и постоянная работа. Пара продумывает каждый шаг на прогулке, чтобы избежать лишних встреч. "Да и любое действие с ней нам дается нелегко", – добавил Сергей. Пуме не так просто оказать медицинскую помощь или просто-напросто сделать прививки. По словам хозяина, иногда приходится перекрывать половину ветклиники, чтобы сделать процедуру, которую невозможно провести в домашних условиях. Это и трудно, и затратно. "Вызывать врача на дом тоже непросто: некоторые могут не захотеть, а если и придут – естественно, это обходится дорого", — пояснил Сергей.

И невзирая на то, что Ирма живет в этой семье с февраля 2018 года, притирка друг к другу у кошки и людей происходит до сих пор. Но Сергей утверждает, что сейчас гораздо проще: они с женой знают, чего от животного ожидать. "Наверное, последний раз, когда нас что-то удивило в ее поведении, был во время первой течки", – вспоминает хозяин. Ирма начала вести себя по-другому: например, не давала себя активно гладить или мыть. Однако со временем все встало на свои места.

у пум она проходит, как у обычных кошек. – Прим. ред. ) может сильно измениться характер, животное станет агрессивнее, потеряется контакт. Очень рекомендовали стерилизовать кошку. Но я был против. И решение оправдало себя: течка прошла спокойно. Я вообще против какого-либо вмешательства – мы даже когти ей не стрижем.

Сергей хозяин пумы Ирмы Нас предупреждали, что из-за течки () может сильно измениться характер, животное станет агрессивнее, потеряется контакт. Очень рекомендовали стерилизовать кошку. Но я был против. И решение оправдало себя: течка прошла спокойно. Я вообще против какого-либо вмешательства – мы даже когти ей не стрижем.

Сегодня пара не представляет своей жизни без пумы, хотя они вместе всего полтора года. Ирмуша, так они ее называют, стала полноценным членом семьи – со своей комнатой, миской, местом в машине и любящими друзьями. "Когда ты видишь эту привязанность, когда есть такой эмоциональный контакт, все становится намного легче", – признается Сергей.



Фото из личного архива

Однако повторять такой эксперимент у себя дома он не советует. "Не каждый может держать и содержать такое животное", – замечает хозяин Ирмы. По его словам, для этого мало простого желания: нужны соответствующие финансы, определенные навыки и, самое главное, терпение, чтобы обеспечить достойное совместное проживание с пумой, а не приобрести себе игрушку на короткий срок.

"Он мой лучший друг, мой товарищ, напарник"

Пума стала новогодним подарком для Александра и его жены. "Мы устали от праздничных гуляний, решили сходить в контактный зоопарк и там увидели его", – вспоминает хозяин кота. Месси было чуть больше года. Получилось так, что Александр остался в клетке со зверем один. "Я сразу понял, что не боюсь его", – рассказал мужчина.

Эта пума родилась в зоопарке в Саранске и, ввиду близости чемпионата мира, была названа в честь известного футболиста. Той зимой у Месси уже выходил "срок годности". По информации Александра, у контактного зоопарка был договор с торговым центром, в котором он располагался: согласно ему в заведении можно держать только животных до года. Но Месси много болел, в силу чего выглядел меньше своего возраста – а значит, визуально пока попадал под условия соглашения. Но время подходило, и неизвестно, какая судьба ждала бы этого кота.

"После похода в зоопарк я много думал о Месси, но боялся даже заговорить с женой об этом", – признается Александр. По его словам, они всегда жили с животными: кошками, собаками, – но о таком крупногабаритном для квартиры звере они никогда не думали.





Александр хозяин пумы Месси Оказалось, что мы оба думали об одном и том же. Я спросил у супруги: "Помнишь, мы ходили в контактный зоопарк?" Жена ответила: "Ты хочешь поговорить о той пуме? Я, если честно, уже пару дней о ней тоже думаю". Вот так как-то сразу мы прикипели к животному.

В новой семье Месси уже больше двух лет. Кот живет по четкому расписанию, в которое входят не только еда и прогулки, но и ежедневные занятия. Ведь в качестве хозяина ему попался дрессировщик и зоопсихолог.



Фото из личного архива

"Примерно в 6 утра, когда ему приспичит в туалет, он нас будит. Причем за время нашей совместной жизни он понял, что поднять человека с постели куда проще, если лизать ему пятки шершавым языком", – гордится успехами подопечного Александр. По его словам, Месси больше похож на собаку: хотя у него и есть специальное место дома, справлять нужду кот предпочитает на улице во время прогулки.

"В 6 мы выходим гулять, – продолжает Александр. – Всегда проходим три километра, у нас там есть свои игровые зоны. Строителям спасибо большое: оставили всякого мусора, где можно классно поиграться". После этого наступает очередь тренировок. "Мы специально останавливаемся на стоянке для автомобилей возле дома, так как мы все еще боремся со страхом машин", – пояснил владелец кота. Первое занятие длится 15-20 минут. Месси повторяет с хозяином базовые команды: сидеть, лежать, рядом.





Александр хозяин пумы Месси На данный момент Месси окончил курс ОКД (общий курс дрессировки) и ЗКС (защитно-караульная служба). Он свободно оперирует 19 командами. И некоторые у нас еще в разработке.

После прогулки Месси обязательно моют лапы. Причем уже долгое время, по словам Александра, кот не сопротивляется. Однако, чтобы приучить пуму к такой незамысловатой процедуре, потребовались тяжкий труд, много времени и адское терпение.



Фото из личного архива

"Он не хотел запрыгивать в ванну, начинал мурзиться, пытаться уходить", – вспоминает Александр. По его словам, он не стал давить на любимца. "Кошки все отлично помнят, напугай один раз – и он больше близко к ванной не подойдет", – пояснил хозяин пумы. Поэтому они с женой начали наблюдение. Пара заметила, что кот, оказывается, посещает ванную комнату с большим удовольствием, когда там его любимая игрушка – мяч. "Он предложил нам такой вариант коммуникации: "Я готов находиться в ванной, когда там есть моя игрушка". И мы начали дрессировку – по методу Владимира Дурова: заметили особенности животного и начали их культивировать". Постепенно Месси оставался в ванной все дольше и дольше: сначала коту закидывали в саму ванну его любимую игрушку, потом начали поливать пуму водичкой, потом включали кран, потом душ. Какой-то период времени Александр сам сидел в ванной со своим котом, чтобы ему было спокойнее.



После водных процедур Месси получает свой завтрак. А потом они с хозяином наводят красоту. "Либо вычесываем, либо стрижем когти, иногда можем и просто поиграть. Стараемся не давать ему спать сразу после еды и никогда в занятиях не повторяться, чтобы не создавать стереотипного поведения", – пояснил Александр.

В 8 утра кот уходит спать, уставший, но чистый. А хозяева занимаются сборами и отправляются на работу. По рассказам Александра, Месси спокойно находится дома один. Обычно спит, но может и поиграть. Компанию ему всегда составляет обыкновенный домашний кот. "Он его не трогает, потому что знает: он свой", – пояснил хозяин.

В 7 часов люди возвращаются домой, и все начинается по-новому: три километра прогулки и тренировка. Дома у кота остается еще два-три часа свободного времени, когда он наиболее активен. Хозяева стараются не оставлять пуму в покое: играют, занимаются туалетом, купаются. "У Месси была атрофия мышц, поэтому стараемся его по максимуму нагружать", – объяснил Александр и добавил, что иногда они все-таки могут и просто поваляться с книжкой – если кот захочет.





Александр хозяин пумы Месси Если Месси хочет, чтобы я полежал с ним на кровати, он запрыгивает на нее и зовет меня – мяукает. Я ложусь к нему, беру какую-нибудь книжку и читаю, а он подпирает мне бок.

По словам хозяина, самое большое достижение на сегодняшний день – это превращение Месси в настоящее домашнее животное. Он, Александр, вожак стаи, которому кот и подчиняется. "Жену он тоже слушается. Но не беспрекословно. Ну тут еще важно, как отдавать команду. Если мама сказала "Мессичка, сиди", по тону кажется, что это как бы совсем и не обязательно к исполнению", – смеется Александр.



Фото: соцсети

У этой красивой картины есть и обратная сторона. Чтобы достичь таких успехов, больше двух лет Александр и его жена ведут ежедневную работу над котом: дрессировки, игры, общение. При этом нельзя уставать, лениться, перекладывать все на завтра и забывать, что пума по своей природе – это дикое животное.

Кот, как и люди, может сердиться и раздражаться. И в такие моменты пума может быть по-настоящему опасна. "Месси мы научили замещению. Если он на кого-то сердится, на тех же собак на площадке для дрессировки, он знает, что не имеет права на них срываться. Кот отойдет и выместит свою злость на какой-нибудь игрушке или любом другом предмете", – объяснил Александр. По словам хозяина, благодаря постоянной работе у Месси произошло замещение одного рефлекса на другой.

Сегодня кот сопровождает своих хозяев практически везде и даже дает себя погладить. "Сейчас пума спокойно контактирует и с людьми, и со всеми животными – как с уличными, так и с домашними. Пока я нахожусь рядом, он чувствует себя в безопасности", – заявил хозяин. Это могут подтвердить и многие звезды, и телевизионщики с различных каналов и даже стран – все они контактировали с большим домашним котом и собственными глазами видели успехи Месси.

Александр считает свой опыт содержания дикого кота из контактного зоопарка очень удачным. При этом он категорически против, когда люди заводят таких животных в домашних условиях, поэтому в целом Александр поддерживает постановление правительства, которым утвержден список запрещенных для содержания дома животных. "Контроль в этом вопросе просто необходим", – отметил хозяин пумы. К тому же будут существовать исключения: допускаются случаи, при которых можно содержать питомцев из запрещенного списка, но об этом должен быть уведомлен Росприроднадзор. "Нужно понимать, кого ты содержишь дома. Такое нововведение скорее приведет к профессиональному содержанию животных, с навыками, с лицензией – и это хорошо", – добавил Александр.



Александр хозяин пумы Месси Вопиющих случаев огромное количество. Например, мне как-то написали: "Дружище, расскажи, как раскрутить мой инстаграм: я завел в однушке в Москве двух львят". Кроме как слово "идиот", я больше ничего не могу сказать. Что он будет делать с двумя двухсоткилограммовыми котами, не создав им ни условий для жизни, ни выгула – ничего.

Хотя у Месси тоже есть своя страничка в инстаграме с одним миллионом подписчиков, а также канал на Youtube, где каждое видео в среднем смотрят около полутора миллионов человек. Но, по словам хозяина пумы, аккаунты в соцсетях у них появились значительно позже, чем сам кот. А содержание таких животных ради популярности в Сети он, мягко говоря, не приветствует.

По его мнению, решаться на подобное могут только люди, которые как минимум имеют специализацию и знают, с кем имеют дело, как максимум – имеющие дар общения с животными. Ведь обеспечить достойное проживание дикому животному в городе очень сложно. "Именно поэтому содержание экзотов должно быть строго регламентированным", – пояснил Александр.



Фото из личного архива

В то же время отказаться от Месси он не готов. Во-первых, потому что уверен: его кот счастлив и имеет все необходимое для хорошего и комфортного проживания. Во-вторых, Месси стал семье по-настоящему родным. "Он мой самый лучший друг, мой товарищ, напарник", – признается хозяин. В то же время животное очень сильно привязано к нему, по словам Александра – даже болезненно. "Он начинает нервничать, даже если я на 5 минут выйду из машины в магазин: мяукает, мечется", – объясняет хозяин.

По его словам, Месси – ручной кот. Они с женой спокойно могут его оставить с кем-то из родственников или с дрессировщиком клуба, в котором они занимаются, даже на неделю. Есть только одна проблема: они сами не хотят даже на несколько дней бросать своего кота.

"Я ее ни на что не променяю"

У Анны пока нет детей, но она уже считает себя мамой. Наверное, потому, что со своей двухлетней пумой она прошла практически все этапы взросления. "На самом деле Лекса еще считается ребенком, хотя и весит уже сорок килограммов, – поправляет Анна. – Официально пумы становятся взрослыми особями в три-три с половиной года".





Анна хозяйка пумы Лексы Вообще, о крупной кошке мы мечтали давно – около четырех лет шли к этому, изучали вопрос. Рассматривали разные варианты: сервалы, каракалы, рыси.

В какой-то момент пара дошла и до пумы. Но когда узнали, что взрослые особи могут достигать 60 килограммов в весе, были в шоке. Правда, потом, поговорив с семьями, у которых живут такие кошки, Анна и ее муж все-таки решились завести большое животное. "Мы нашли заводчика, приехали. Он нам все рассказал и показал трехнедельных котят – Лексу и Ирму. Так что мы познакомились с московской пумой еще раньше, чем с ее хозяевами", – рассказывает Анна.

Перед тем, как привезти животное домой, семья основательно подготовилась. Помимо сбора всевозможных документов и постановки на учет, пара оборудовала кошке место в своем частном доме, закупилась игрушками. "Также были проведены проверки помещения для проживания пумы в доме – приходила комиссия соответствующих структур", – добавила хозяйка пумы. Однако будущие родители все же подстраховались.



Лекса два года назад. Фото из личного архива

"Мы не знали, что из нее вырастет. Было немного страшно: а сможем ли мы справиться", – вспоминает свои переживания Анна. Поэтому на территории частного дома супруги натянули специальную сетку, чтобы Лекса, когда подрастет, не сбежала, а также построили вольер – на всякий случай.

Только после масштабной подготовки трехнедельного котенка привезли домой. "И тут началось самое интересное: с ней было все равно что с младенцем, – вспоминает Анна. – Каждые 3-4 часа ее надо кормить из бутылочки, ей нужно делать массажик живота, ее нужно простимулировать, чтобы сходила в туалет, подержать, чтобы она срыгнула". И так продолжалось два месяца, пока котенок не перешел на мясной рацион. Порции курятины, индюшатины, говядины или лосятины, нарезанные кусочками и обязательно подогретые – чтобы не нарушить работу ЖКТ.

Как только кошка начала перемещаться по дому, ее родители занялись и воспитанием. Начать нужно было с доверия.





Анна хозяйка пумы Лексы Нужно было заложить в кошку нормальное восприятие человека. Поэтому с первых дней она спала с нами в кровати. Во сне мы максимально беззащитны, и, прикасаясь друг к другу в таком состоянии, возникает момент доверия – и нас к кошке, и кошки к нам.

Второй обязательный момент – приучение к лотку. Здесь все стандартно: процедура та же, что и с обычной кошкой, только лоток больше. "Если Месси и Ирма ходят на улицу в том числе и для того, чтобы справить нужду, Лекса делает это только в лоток. Улица у нас существует исключительно для прогулок", – пояснила Анна. Поэтому и подъем в этой семье происходит не спозаранку, а около 9 утра. "Я могу уже встать, а Лекса еще будет где-то дрыхнуть или выползет ко мне еще заспанная", – привела пример хозяйка.



Фото из личного архива

Ну и наконец, непосредственно воспитательный процесс. Анна сразу пояснила, что они ни в коем случае не прибегали к насилию: как минимум, бесполезно, как максимум – негуманно. "Во-первых, они неплохо понимают слова. Во-вторых, для того, чтобы отучить ее что-то делать, есть отпугивающие средства, как в продаже в магазине для кошек, так и простые – в виде корок от цитрусов. Так же хорошо работает метод переключения внимания на что-то более интересное", – перечислила хозяйка.

Однако главным "палачом" для Лексы стал тапок. Естественно, Анна не кидается в нее предметом обуви. Но вот неприятный звук от стука тапком по полу прекрасно отпугивает. "Она настолько не любит этот звук, что сегодня достаточно просто показать Лексе тапок – и она тут же перестанет хулиганить", – пояснила девушка.

Правда, самостоятельно со всеми аспектами приручения и воспитания пара не смогла справиться. Пришлось обратиться и к дрессировщику. По словам Анны, кошка достигла большого прогресса: научилась сидеть и ждать, пока ей наденут ошейник, спокойно выходить на улицу, заходить домой и ждать, пока снимут шлейку. Также Лекса освоила несколько команд.

Но самое неприятное в процессе взросления – это переходный возраст, когда происходит гормональный сбой. "Где-то через полгода, когда она стала подростком, Лекса начала играться", – рассказала Анна. Казалось бы, совсем не страшно. Но нужно понимать, что к тому моменту пума весила уже около 20 килограммов.





Анна хозяйка пумы Лексы Представьте, каково это, когда котенок в 20 килограммов бегает по дому. Кроме того, у них игра заключается не в том, чтобы за мячиком побегать или за оберткой от конфеты. Они начинают проявлять навыки охоты. В природе это нормальная игра.

Фото: соцсети

По словам Анны, они с мужем не избежали последствий игр взрослеющего котенка. Однако хозяйка уверяет, что пара была к этому готова. "Она так игралась – в нее это заложено. И маленькая домашняя кошка так же играется, просто урон разный. Этого не избежать", – уверяет девушка.

В воспитательных целях было также важно найти для кошки подходящее наказание, чтобы и не травмировать ее психику, и не способствовать плохому поведению в будущем. "Для кошки самое страшное – ограничить ее пространство. Нашкодничала, нахулиганила – сидишь одна в комнате", – привела пример Анна.

Стоит отметить, несмотря на строгость родителей, некоторые пробелы все-таки есть. По словам хозяйки, Лекса – кошка достаточно умная, и очень скоро она научилась самостоятельно открывать двери и окна. Отучить ее от такой привычки Анна и ее муж не смогли. "Теперь у нас нет ручек ни на окнах, ни на дверях", – вздохнула Анна.

А в целом большинство людей готовы составить компанию семье с пумой. По крайней мере, по подсчетам Анны, около 80% окружающих относятся к такому соседству вполне позитивно. Хотя женщина признается, иногда встречаются те, кто осуждают, боятся.





Анна хозяйка пумы Лексы 20%, конечно, негативно реагируют, даже не на то, что мы именно гуляем с ней: они говорят, что ее надо вернуть в природу. Приходится доносить до человека, что мы за этой пумой не поехали в лес и не отобрали у матери, потому что нам так захотелось. Это животное уже не в первом поколении живет с человеком.

А в целом Анну все устраивает. Вольер во дворе пустует за ненадобностью, а кошка каждое утро подходит к ней за порцией поцелуев. "Нашей задачей было адаптировать животное и показать, что она может быть домашней", – признается Анна.

Для того, чтобы воплотить в жизнь эту задумку, она уже два года отдает Лексе всю себя: девушка оставила работу. "Бросить пуму одну больше чем на 2-3 часа невозможно, животное скучает и очень часто обижается на нас", – отмечает Анна. Кроме того, супруги вполне могут забыть про совместный отпуск на ближайшие 20-30 лет. "У нас есть друзья и родственники, которые ладят с Лексой. Но оставить их наедине на какой-то срок – они просто испугаются. Одно дело – гладить кошку, когда рядом стоит ее хозяин, другое дело, когда вы остались с ней один на один", – пояснила девушка.

Но Анна и сама не хочет оставлять свою "крошку" и с удовольствием проводит день за днем в домашних делах и заботах о пуме. При этом Лекса главой семьи все равно выбрала мужчину, а не свою мамочку, которая несколько месяцев вскармливала ее из бутылочки.





Анна хозяйка пумы Лексы Она постоянно показывает всем своим видом, что он ее самый любимый: мурчит, трется. Иногда это даже во взгляде видно: смотрит на него с такой любовью, с таким обожанием. А мне так хочется, чтобы она ко мне лишний раз подошла и поцеловала, потерлась, чтобы так посмотрела. Я, значит, ее растила, выкармливала, пеленки ей постоянно меняю, а она – вот так!

Да и от жизненно необходимых вещей, по мнению Анны, паре не придется отказываться. Например, они планируют завести детей. "Мы советовались с заводчиками, и они сказали, что это вполне возможно, когда закончатся гормональные перестройки, и мы стерилизуем кошку", – объяснила девушка. По ее словам, есть семьи с детьми до 10-12 лет, в которых также живут пумы.

Но, оглядываясь назад, пара понимает, что все же с появлением кошки жизнь семьи крупно изменилась. "Поначалу это было прям ощутимо. Я говорю – как с ребенком: я не выходила из дома вообще, только пока она у меня спит, я делала какие-то дела по дому. В тот период для меня радостью было просто выйти в магазин", – признается хозяйка.



Фото из личного архива

Сейчас девушка считает, что все это мелочи. Она не готова расстаться со своей кошкой и ради нее с удовольствием на десятки лет пожертвует и работой, и отпуском. "Мы ее настолько любим, что я ни на что эти ощущения не променяю в принципе", – уверяет женщина.

