Ученые разработали новый фильтр для радиоактивного йода

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Ученые РХТУ имени Менделеева разработали технологию изготовления сорбционного материала, предназначенную для трудноуловимой формы радиоактивного йода. Разработчики утверждают, что новый фильтр с сорбентом эффективнее и дешевле тех, которые существуют. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что специалистам удалось усовершенствовать материал для одного из типов йодных фильтров, которые используются на атомных станциях. Имеющиеся на сегодняшний день устройства наполнены гранулированным активированным углем с добавлением триэтилендиамина, способного вступать в химические реакции с метилйодидом. Один сменный картридж служит три года и содержит 170 килограммов активированного угля, пропитанного 4% раствором триэтилендиамина.

Специалистам удалось сократить количество реагентов в готовом йодном сорбенте и сохранить его эффективность. Ученые заменили гранулированный активированный уголь на порошковый. Его нанесли на подложку из химически стойкого пенополиуретана.

На разработку уже есть патент РФ, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" создали робота для ремонта бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа. Система с помощью ультразвука обнаруживает трещины и другие дефекты в металлических листах облицовки бассейна, в котором хранится отработанное на АЭС ядерное топливо. Затем с помощью сварочного оборудования она ремонтирует их.

Разработка предназначена для обслуживания атомных станций нового типа, которые строятся с одним резервуаром выдержки.

