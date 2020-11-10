На Белорусской АЭС прекратили выработку электроэнергии

Фото: ТАСС/Олег Фойницкий

Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за внешнюю коммуникацию консультанта департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олега Соболева.

"Было уже сообщение, что они (БелАЭС. – Прим. ред.) прекратили генерацию электроэнергии", – отметил Соболев.

Он подчеркнул, что это не повлияет на ядерную или радиационную безопасность.

Ранее в СМИ сообщалось, что 8 ноября на Белорусской АЭС произошел вывод из строя трансформатора. В связи с этим была остановлена турбина, и электричество перестали производить.

10 ноября в Минэнерго РБ заявили, что все технологические системы функционируют в штатном режиме. В то же время в ведомстве отметили необходимость замены отдельного оборудования.

Ранее был запущен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. На церемонии открытия присутствовал президент страны Александр Лукашенко. Он заявил, что с запуском АЭС Белоруссия становится ядерной державой.