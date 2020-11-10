Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:38

На Белорусской АЭС прекратили выработку электроэнергии

за рубежом технологии

Фото: ТАСС/Олег Фойницкий

Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за внешнюю коммуникацию консультанта департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олега Соболева.

"Было уже сообщение, что они (БелАЭС. – Прим. ред.) прекратили генерацию электроэнергии", – отметил Соболев.

Он подчеркнул, что это не повлияет на ядерную или радиационную безопасность.

Ранее в СМИ сообщалось, что 8 ноября на Белорусской АЭС произошел вывод из строя трансформатора. В связи с этим была остановлена турбина, и электричество перестали производить.

10 ноября в Минэнерго РБ заявили, что все технологические системы функционируют в штатном режиме. В то же время в ведомстве отметили необходимость замены отдельного оборудования.

Ранее был запущен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. На церемонии открытия присутствовал президент страны Александр Лукашенко. Он заявил, что с запуском АЭС Белоруссия становится ядерной державой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать