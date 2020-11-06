Лукашенко гарантировал новые выборы в Белоруссии по требованию граждан

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в стране, когда народом республики будет принято соответствующее решение. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение", – сказал Лукашенко.

Президент республики обратил внимание на политику двойных стандартов со стороны Запада. Он отметил, что даже в парламенте Германии озаботились ситуацией в Белоруссии. Лукашенко призвал Европу не вмешиваться в дела республики и больше уделять внимание своим внутренним делам.

"Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", – подчеркнул он.

Лукашенко также призвал жителей Белоруссии самостоятельно анализировать происходящие события в стране и мире, не опираясь при этом на чужое мнение. По его словам, позаботиться о гражданах республики может лишь только государство Белоруссии.

"Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте. Запомните: вы уйдете – ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", – заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста.

