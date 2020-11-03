Лавров заявил, что РФ всегда будет уважать выбор белорусского народа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская Федерация привержена союзническим отношениям с Белоруссией. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает "Коммерсант".

По словам министра, РФ всегда будет уважать выбор народа белорусской республики. "Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать", – заявил глава российской дипмиссии. Как уточнил Лавров, именно данную позицию подтвердил президент РФ Владимир Путин, отправляя поздравительное послание Александру Лукашенко после победы на выборах президента.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до настоящего момента. Кроме того, 26 октября Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко покинуть пост.

Ранее Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими.