МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия против демонстрантов

17:04
Фото: AP Photo
МВД Белоруссии допустило использование боевого оружия против демонстрантов в случае необходимости. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там отметили, что центром протестов стал Минск, акции стали более организованными и радикальными.
"В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – отметили в белорусском МВД.
По словам замглавы министерства Геннадия Казакевича, власти Белоруссии столкнулись с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов: "Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране".
Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев. В первые дни протесты подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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