Лукашенко набирает 80,08% голосов на выборах президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов на выборах главы государства, исходит из последних данных местного Центризбиркома.

В свою очередь, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. Против всех проголосовали 4,6%. Другие кандидаты на пост президента Белоруссии получили меньше 2% голосов.

Ранее Лукашенко набирал 80,23% голосов. По словам главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, данный показатель вряд ли изменится. Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа.

Голосование завершилось 9 августа в 20:00. Однако некоторые избирательные участки в Минске работали и после закрытия в связи с большим количеством желающих проголосовать. На президентских выборах работали 5 767 участков, 44 из них были организованы в других странах.

С победой на выборах Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что деятельность белорусского лидера будет направлена на развитие российско-белорусских отношений.