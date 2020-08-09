В Минске происходят стычки протестующих с полицией – СМИ

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В Минске происходят стычки между протестующими и полицией, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В это же время оппозиционеры зажигают файеры и бросают в сторону представителей правоохранительных органов.

Корреспондент сообщил, что в районе стелы "Минск – город-герой" были слышны хлопки. По информации местных СМИ, среди митингующих имеются раненые. Однако, по словам представителя пресс-службы ГУВД столицы Белоруссии, милиции ничего неизвестно о пострадавших.

Сообщается, что на место столкновений прибыли подразделения внутренних войск. Кроме того, в Минске с 21:30 имеются проблемы с интернетом. Проблемы наблюдаются в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, а также органов власти.

В ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщили, что на место массовых столкновений прибыли около 20 машин скорой помощи. В настоящий момент внутренние войска пытаются очистить территорию от митингующих.

В 20:00 официально завершились выборы президента Белоруссии. Однако некоторые участки продолжили работу вследствие того, что не все успели проголосовать. По предварительным данным от пять закрытых избирательных участков, кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко получил 82,08% голосов.