В Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах

09 августа, 20:41
Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
В Белоруссии завершили работу избирательные участки, сообщает ТАСС.
По состоянию на 18:00, явка на выборы президента страны составила 79,01%. Больше всего совершили волеизъявление в Могилевской области, где на участки пришли 86,01% избирателей. Наименьшая явка была зафиксирована в Минске (62,3%).
Сообщается, что на президентских выборах работало 5 767 участков. 44 из них были организованы в других странах. Выборы признаны состоявшимися, поскольку в них приняло участие более половины избирателей.
В то же время председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что на некоторых участках выборы продолжаются. Это связано с тем, что на них образовались очереди.
"И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать", – заявила Ермошина.
Она добавила, что негативно относится к продлению работы избирательных участков, поскольку тем самым поощряются худшие качества граждан.
Она также сообщила о промежуточных результатах выборов. Согласно им, в пяти регионах Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках. Кандидат в президенты страны Светлана Тихановская получила 6,98% голосов.
Что касается избирательного участка, организованного в посольстве Белоруссии в Москве, то не все успели совершить волеизъявление. Об этом РИА Новости сообщил представитель посольства республики. Отмечается, что работа избирательного участка в Москве продлена не будет. Ранее сообщалось, что возле посольства образовывались очереди из желающих совершить волеизъявление.
Сегодня в Белоруссии проходят выборы президента страны. Они начали работу в 08:00. Сообщалось, что в России принять участие в выборах могли около 6,8 миллиона граждан Белоруссии.
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