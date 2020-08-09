Свыше 3 тысяч человек поучаствовали в выборах президента Белоруссии в Москве

09 августа, 22:39
Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
Более 3 тысяч человек приняли участие в выборах президента Белоруссии, организованных в посольстве в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Всего в столице России совершили волеизъявление около 4 тысяч человек, учитывая тех, кто проголосовал досрочно. По словам представителей посольства, всего в России в выборах президента Белоруссии приняли участие около 5,2 тысячи человек. В Санкт-Петербурге совершили волеизъявление порядка 800 человек, в Калининграде – около 500.
В посольстве отметили, что не все желающие успели проголосовать на выборах, организованных в посольстве в Москве.
В 20:00 официально завершились выборы президента Белоруссии. Однако некоторые участки продолжили работу вследствие того, что не все успели проголосовать. По предварительным данным от пять закрытых избирательных участков, кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко получил 82,08% голосов.
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