Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Текст телеграммы российского лидера в адрес белорусского коллеги опубликован на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в документе.
По словам Путина, это отвечает интересам братских народов двух стран.
9 августа в республике состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.
Всего в голосовании участвовали 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%. Наблюдательная миссия СНГ не выявила на выборах фактов, ставящих под сомнение их легитимность.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске и других городах страны. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.
В Минске были задержаны журналисты телеканала "Дождь". Их попросили покинуть территорию Белоруссии.
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