Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Текст телеграммы российского лидера в адрес белорусского коллеги опубликован на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в документе.

По словам Путина, это отвечает интересам братских народов двух стран.

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

Всего в голосовании участвовали 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%. Наблюдательная миссия СНГ не выявила на выборах фактов, ставящих под сомнение их легитимность.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске и других городах страны. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

В Минске были задержаны журналисты телеканала "Дождь". Их попросили покинуть территорию Белоруссии.