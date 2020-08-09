Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов телеканала "Дождь", об этом сообщает РИА Новости.

Двух корреспондентов и оператора задержали в Минске утром 9 августа.

По словам дипломата, инцидент произошел из-за отсутствия у работников СМИ аккредитации.

При этом она отметила, что российское посольство контактирует с властями республики. Журналистам оказывают консульскую помощь.

"Установлено их местонахождение", – отметила Захарова.

В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. В республике открыты около 5,7 тысяч избирательных участков. Еще 44 участка организованы в 36 разных странах.

Так в России около 6,8 миллиона белорусских граждан могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В столице около посольства республики выстроилась очередь из желающих проголосовать.

На пост президента Белоруссии баллотируются действующий президент страны Александр Лукашенко, который выдвигается шестой раз, а также сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

ЦИК Белоруссии признал состоявшимися выборы президента.