Лукашенко сообщил о получении от Путина сведений о задержанных россиянах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о получении от российского лидера Владимира Путина письма, в котором предоставлены сведения о задержанных россиянах, сообщает РИА Новости.

Лукашенко сообщил, что документ состоит из пяти страниц. Путин предложил детально разобраться в ситуации и осуществлять обмен информацией касательно инцидента.

Сообщается, что письмо будет рассмотрено в Следственном комитете Белоруссии. Лукашенко отметил, что у него имеется договоренность с Путиным по поводу детального рассмотрения инцидента.

Белорусский лидер заявил, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой. По словам Лукашенко, российско-белорусские отношения будут нормально выстраиваться и после президентских выборов в стране.

Лукашенко сообщил, что будет принято совместное с Путиным решение. Данному факту, по словам белорусского лидера, не смогут воспрепятствовать ни СМИ, ни инциденты наподобие ранее произошедшего. В то же время Лукашенко отметил факт, что российские и украинские прокуроры не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах.

""Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему <…> Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал информацию, ранее появившуюся в СМИ, по поводу инцидента как провокации, инициированной украинскими спецслужбами. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что расследование покажет заказной характер "масштабной аферы", в которую будут втянуты задержанные россияне.

"Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия будет строить свои отношения, исходя в том числе и из подобных моментов.

Ранее были задержаны 32 гражданина России под Минском. Еще один был задержан на юге страны. В связи с этим на них было заведено уголовное дело по факту возбуждения террористического акта.