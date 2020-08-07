СК начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

Фото: AP Photo/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus via AP

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование в связи с задержанием российских граждан на территории Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

"Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России", – уточняет официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В дальнейшем следователи дадут правовую оценку по данному факту.

До этого под Минском были задержаны 32 гражданина РФ, представлявшие частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них заведено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия не даст в обиду задержанных граждан страны. Кроме того она напомнила, что их вина до сих пор ничем не доказана.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в Минске пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.