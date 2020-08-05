Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России, передает RT.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – сказал Зеленский.

Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не даст в обиду задержанных граждан страны. Она напомнила, что их вина до сих пор ничем не доказана.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.

В послании белорусскому народу и национальному собранию в преддверии выборов Лукашенко назвал враньем и легендой заявления о том, что задержанные россияне летели в Стамбул. Он также опроверг сообщения о том, что договорился с руководством РФ о задержанных.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что президент Белоруссии намерен извлечь выгоду из сложившейся политической ситуации, однако примеров подобных выигрышных стратегий член Совфеда не встречал.

