В МИД РФ указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике арестовали 33 россиянина. Об этом сообщается на официальном сайте российской дипмиссии.

"С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", – заявили в МИД.

При этом в российской дипмиссии добавили, что РФ никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств.

Ранее под Минском были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны.

В Белоруссии сообщили, что задержанные оказались гражданами Российской Федерации. Утверждалось, что следователи получили данные о прибытии в страну свыше 200 боевиков. Их цель, как заявлялось, заключалась в дестабилизации обстановки в период избирательной кампании на территории государства.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал данный инцидент чрезвычайным происшествием. В результате завели уголовное дело по статье о подготовке теракта. Руководитель следственной группы Александр Агафонов пояснил, что задержанные россияне допрашивалась с участием адвокатов. При этом он обратил внимание на противоречивость их показаний.

Консул посольства Российской Федерации в Минске Кирилл Плетнев сказал, что дипломатам РФ удалось встретиться с задержанными. По его мнению, в действиях правительства Белоруссии в такой ситуации прослеживается тенденциозность. Их утверждения о сговоре задержанных российских граждан с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной позицией, заключил консул.