Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

10:10
Фото: АР/Belarusian KGB/State TV and Radio Company of Belarus
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя следственной группы Александра Агафонова.
Он подчеркнул, что показания задержанных являются противоречивыми. По его словам, группа была создана и "управлялась по военным стандартам". Агафонов отметил, что свои действия они обозначали в группе в мессенджере WhatsApp.
"Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан России, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул Турецкой республики, однако, как выяснено следствием, лететь туда они не намеревались", – сказал Агафонов.
Как сообщалось ранее, в Белоруссии под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны.
В Белоруссии против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Президент страны Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии безосновательны. Он добавил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.
В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. Там обратили внимание, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, уточнили в министерстве.
Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии
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