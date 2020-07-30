В МИД РФ прокомментировали задержание россиян в Минске

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Задержанные в Минске россияне следовали транзитом в Стамбул со всеми необходимыми документами, сообщается на сайте МИД РФ.

"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там уточняется, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в МИД РФ.

В министерстве выразили недоумение в связи с попыткой представить инцидент как внешнее вмешательство в дела республики.

"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", – подчеркнула российская сторона.

В МИД РФ настаивают на незамедлительном обеспечении доступа консульских сотрудников к гражданам России.

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций", – заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В публикации говорится, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием. Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более подробно доложить о ситуации. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.