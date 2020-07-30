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Москва 24

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Происшествия

10:02

В Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта после задержания россиян

политика происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Белоруссии после задержания граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.

"Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке террористического акта", – сказал Равков.

О задержании российских граждан в Белоруссии стало известно в среду, 29 июля. Сотрудники республиканских правоохранительных органов арестовали 32 представителей частной военной компании под Минском.

Отмечалось, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 наемников для дестабилизации обстановки перед выборами. Позже КГБ Белоруссии заявил, что задержанными являются граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер". Позднее посольство РФ также сообщило о получении уведомления о задержании граждан страны.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ситуацию можно считать чрезвычайным происшествием. Лидер республики заявил, что Россия реагирует на случившееся агрессивно, пытаясь скрыть "грязные намерения".

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