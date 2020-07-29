Под Минском задержаны 32 представителя частной военной компании – СМИ

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Белорусские правоохранительные органы задержали 32 сотрудника частной военной компании под Минском. Об этом сообщило агентство БелТА.

Подробностей о компании, которую представляют задержанные, не приводятся. В настоящий момент известно лишь об ее зарубежном происхождении.

Задержание произвели в ночь на 29 июля. Подробности операции в настоящее время не приводятся.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в ходе предвыборной кампании, отметил, что протестующие стремятся свергнуть существующее правительство силой. Он напомнил о ситуации 10-летней давности, когда также в ходе президентских выборов произошла акция протеста в Минске.