Песков прокомментировал президентские выборы в Белоруссии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии, и назвал их суверенным делом страны, сообщает РИА Новости.

В Кремле ситуацию с выборами в этой стране оценивают "как внутреннее дело Белоруссии". "Здесь в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось", – добавил Песков.

По его словам, хорошие отношения России и Белоруссии никак не влияют на ход президентских выборов в последней.

"Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", – подчеркнул Песков.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий лидер страны баллотируется на главный пост шестой раз.