Россия и Белоруссия достигли понимания по ценам на газ – посол

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Россия и Белоруссия достигли взаимопонимания касательно формирования единого рынка газа, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Он рассказал, что вчера, 30 июня, встретились министры энергетики двух стран Александр Новак и Виктор Каранкевич.

"Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", – цитирует Семашко ТАСС.

По его словам, Минск пока не удовлетворен ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". Посол добавляет, что к 1 января 2022 года стороны должны решить задачу, поставленную в 2017 году.

Он объяснил, что три года назад Россия и Белоруссия договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы перейти к единому рынку энергоресурсов. Посол указал, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах, сопоставимых с внутрироссийскими.

Газовый спор государств обострился в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену, а Москва напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, она превышает 165,5 миллиона долларов. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что в мире достаточно природного газа, поэтому республика сможет найти альтернативу поставкам из России.