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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отношения Москвы и Минска. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.
"Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь", – сказал белорусский лидер.
В качестве подтверждения своей позиции Лукашенко назвал причины сложившейся ситуации. Так, белорусский президент заявил, что Россию "выдавили" с рынков Евросоюза и Украины.
"Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически", – заверил Лукашенко.
Он добавил, что потеря Минска станет сильнейшим ударом по внутренней политике Москвы.
Ранее Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу. Президент Белоруссии отметил, что "идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками".