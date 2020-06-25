Кремль опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения главы Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в республике, передает ТАСС.

"Здесь можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника – Белоруссии", – объяснил представитель Кремля.

Президентские выборы в Белорусси в 2020 году состоятся 9 августа. В них примет участие действующий президент Александр Лукашенко. Глава государства избирается сроком на 5 лет.

Ранее Лукашенко сообщил, что властям республики удалось сорвать попытку дестабилизировать обстановку в стране. "Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии – это не шутка и не запугивание – и привести страну к некоему "майдану", – говорил глава государства.

