РФ не вмешивается во внутренние дела Белоруссии – Песков

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Задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в Кремле считают внутренним делом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в данную ситуацию.
"Что касается самих выборов в Белоруссии, то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Также он отметил, что у Кремля нет кандидатов на выборы в Белоруссии – все кандидаты есть лишь у белорусского народа.
Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико задержан за незаконную деятельность. Он подозревается в попытках воздействия на свидетелей, а также в сокрытии улик преступления.
В то же время председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина отметила, что, несмотря на задержание, Бабарико может быть зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.
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