В Белоруссии состоялись парламентские выборы

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Белоруссии завершились выборы в нижнюю палату парламента. Избраны все 110 депутатов законодательного органа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Белоруссии Лидию Ермошину.

По данным на 18:00, явка избирателей составила 70,72%. Информацию об итоговой явке объявят после полуночи.

На места в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%.

В республике насчитывается более 6,8 миллиона избирателей.

В воскресенье, 17 ноября, Лукашенко объявил, что намерен принять участие в очередных выборах президента Белоруссии. При этом он пообещал не держаться "синими пальцами" за свое кресло.