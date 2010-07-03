Минск предложит России изменить договор об охране границы

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Белоруссия намерена внести изменения в совместный с РФ договор об охране границы, заключенный в 1995 году.

"Ряд положений договора, безусловно, потерял свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления", – цитирует РИА Новости госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася.

По его словам, государствам нужно урегулировать вопросы, связанные с транзитом граждан третьих стран через республику на территорию РФ.

В 1995 году Россия и Белоруссия полностью отказались от пограничного контроля. В РФ и Белоруссии действуют разные визовые правила, а единый подход выработать за все эти годы не удалось. Проблема обострилась в 2017 году, когда Минск отменил визы для граждан сразу 80 стран, включая США и Евросоюз, – со всеми этими государствами у России действует визовый режим.

В начале ноября Россия и Казахстан определили границу между странами. Ее протяженность составила 7,7 тысячи километров. Работы по установке пограничных знаков к настоящему моменту выполнены на 86 процентов.

