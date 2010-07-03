Россия и Казахстан утвердили границу между странами

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Россия и Казахстан определили границу между странами. Ее протяженность составила 7,7 тысячи километров. Работы по установке пограничных знаков выполнены на 86%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации российского президента.

Отмечается, что сегодня Владимир Путин посетит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске. Президент также проведет встречу со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, в июне состоялись внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не участвовал первый президент Нурсултан Назарбаев.

На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Лидером стал Касым-Жомарт Токаев с 70,96% голосов избирателей. 12 июня он принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента страны.

