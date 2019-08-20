Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

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Фото: соцсети
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала видеозапись, где он исполняет песню собственного сочинения.
На видео запечатлены кадры, как Назарбаев гуляет по полям, напевая слова песни. Также в кадре появляются дети, которые сидят на маковом поле в объятиях первого президента республики. Вместе с первым президентом Казахстана на фоне ту же самую песню исполняют профессиональные музыканты.
СМИ Казахстана пишут, что слова к песне написал сам Назарбаев.
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"Көптеген елдерді араладым… Бірақ бәрі де өзім туып-өскен қазағымның жеріне, Алатаудың бір бөктеріне жамбастай жығылған үш қоңыр төбеге жетпеді. Балалығымның, сағынышымның алтын қазығы сонда екен…" Нұрсұлтан Назарбаев.
Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі (@elbasy_nazarbaev)
К видео добавлена цитата Назарбаева. Первый президент Казахстана отметил, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с казахской землей, где он родился и вырос.
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. В июне в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.
На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Лидером стал Касым-Жомарт Токаев, набрав более 70% голосов.
Несмотря на сложение полномочий Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности страны, вошел в состав Конституционного совета, остался главой правящей партии "Нур Отан".
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