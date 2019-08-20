Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:58

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

политика культура

16:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала видеозапись, где он исполняет песню собственного сочинения.

На видео запечатлены кадры, как Назарбаев гуляет по полям, напевая слова песни. Также в кадре появляются дети, которые сидят на маковом поле в объятиях первого президента республики. Вместе с первым президентом Казахстана на фоне ту же самую песню исполняют профессиональные музыканты.

СМИ Казахстана пишут, что слова к песне написал сам Назарбаев.

К видео добавлена цитата Назарбаева. Первый президент Казахстана отметил, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с казахской землей, где он родился и вырос.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. В июне в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Лидером стал Касым-Жомарт Токаев, набрав более 70% голосов.

Несмотря на сложение полномочий Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности страны, вошел в состав Конституционного совета, остался главой правящей партии "Нур Отан".

Читайте также

политика культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика