Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

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Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала видеозапись, где он исполняет песню собственного сочинения.

На видео запечатлены кадры, как Назарбаев гуляет по полям, напевая слова песни. Также в кадре появляются дети, которые сидят на маковом поле в объятиях первого президента республики. Вместе с первым президентом Казахстана на фоне ту же самую песню исполняют профессиональные музыканты.

СМИ Казахстана пишут, что слова к песне написал сам Назарбаев.



К видео добавлена цитата Назарбаева. Первый президент Казахстана отметил, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с казахской землей, где он родился и вырос.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. В июне в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Лидером стал Касым-Жомарт Токаев, набрав более 70% голосов.

Несмотря на сложение полномочий Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности страны, вошел в состав Конституционного совета, остался главой правящей партии "Нур Отан".

