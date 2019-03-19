Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил он. Он напомнил, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает самый высокий пост в стране. По словам Назарбаева, народ дал ему возможность быть первым президентом независимого Казахстана.

Одновременно он сообщил, что до выборов президента Казахстана выполнять обязанности главы временно будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. По указу Назарбаева, вступающий в должность лидера страны Токаев принесет присягу на совместном заседании палат парламента, которое пройдет 20 марта в 09:00.

По данным СМИ, Нурсултан Назарбаев не уходит из политики. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. Он – первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему, как первому президенту, право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента республики, а также его смерти полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената.