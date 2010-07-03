Токаев вступил в должность президента Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента, передает ТАСС.

После этого прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь главы государства. Глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана. На торжественной церемонии присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.

В марте Назарбаев объявил об отставке. Одновременно он сообщил, что до выборов президента Казахстана выполнять обязанности главы временно будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

В июне состоялись внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не участвовал первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Лидером стал Токаев с 70,96% голосов избирателей.

Несмотря на сложение полномочий Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".