Токаев передал Путину привет от Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первых переговорах с Владимиром Путиным передал ему привет от бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Путин, в свою очередь, попросил передать привет в ответ.
"Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу", – цитирует Путина РИА Новости. Токаев ответил, что "сделает с удовольствием".
Ранее Путин выразил надежду, что визит нового главы Казахстана придаст импульс развитию сотрудничества между странами.
Президент России отметил, что Токаев, работая в команде своего предшественника Нурсултана Назарбаева, сделал большой вклад в развитие двусторонних отношений.
19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Его место занял Касым-Жомарт Токаев, ранее занимавший должности главы МИД страны, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН.
Вместе с тем Назарбаев не ушел из политики. Он возглавит Совет Безопасности республики, а также сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.
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