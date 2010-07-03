Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю его вступления в должность президента Казахстана. Президент России выразил уверенность, что в дальнейшем будет укрепляться сотрудничество двух стран во всех областях.

"В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", – сказано в поздравительной в телеграмме на сайте Кремля.

Также Путин заявил, что путем совместных усилий будет обеспечено наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества и партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов. В телеграмме президента РФ подчеркивается, что это отвечает интересам народов России и Казахстана и соответствует политике упрочения региональной стабильности и безопасности.

Накануне, 19 марта, Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Он заявил, что теперь будет возглавлять Совет Безопасности страны, а также сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

В среду, 20 марта, пост президента Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев. В разные годы он занимал должности главы МИД страны, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Сейчас Токаев покинул пост председателя сената.

Выборы президента Казахстана запланированы на 2020 год.

Также сообщалось, что депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию страны о переименовании города Астана в Нурсултан в честь первого президента республики.