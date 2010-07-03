Столицу Казахстана переименуют в Нурсултан

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Депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном, чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нурсултан в честь первого президента, сообщает РИА Новости.

Спикер Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Нурлан Нигматулин по итогам голосования заявил, что принято историческое решение.

Переименовать столицу в честь Нурсултана Назарбаева ранее предложил новый президент страны Касым-Жомарт Токаев. Также он заявил, что нужно назвать центральные улицы всех областных центров страны именем первого президента.

Токаев присвоил Назарбаеву звание "Народный герой". Выступая перед парламентариями, новый лидер подчеркнул, что Назарбаев удостоен звания Народного героя ("Халык кахарманы") за "исторический вклад в строительство независимого Казахстана" и "за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии".

Экс-президента страны также наградили знаком особого отличия "Золотая звезда" ("Алтын жулдыз"). Токаев прикрепил "Золотую звезду" к лацкану пиджака Назарбаева, который покинул парламент под аплодисменты собравшихся.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. При этом он не покинет политику. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

Его место занял Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он вступил в должность президента Казахстана. В разные годы он занимал посты главы министерства иностранных дел Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Сейчас Токаев покинул пост председателя сената.

Выборы президента в Казахстане запланированы на 2020 год.