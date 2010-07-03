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В среду, 20 марта, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Церемония принесения присяги прошла на совместном заседании палат парламента.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – сказал Токаев.

Ранее ЦИК Казахстана постановила внести в сенат республики постановление о наступлении основания для прекращения полномочий председателя Сената Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев занимал посты главы министерства иностранных дел Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Также Токаев занимал должность председателя сената.

Во вторник, 19 марта, Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. По данным СМИ, Назарбаев не покидает политику. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. Он – первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства.

В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента республики, а также его смерти полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента.