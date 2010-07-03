Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь первого лидера страны, сообщает РИА Новости.

Также он заявил, что нужно назвать центральные улицы всех областных центров страны именем Нурсултана Назарбаева. Токаев пообещал, что продолжит курс первого президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. В разные годы он занимал посты главы министерства иностранных дел Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Сейчас Токаев покинул пост председателя сената.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. При этом он не покинет политику. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

Назарбаев – первый и единственный президент Казахстана. В этом году ему исполнится 79 лет. Страну он возглавлял с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства.

В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву право баллотироваться на пост лидера страны неограниченное количество раз.