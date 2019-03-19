Как в России отреагировали на уход Назарбаева с поста президента

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Рассказываем, как в России отреагировали на неожиданный уход Назарбаева с поста президента.

Решение принято

19 марта в специальном обращении к нации президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время прямого эфира объявил о своей отставке. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил он.

Он напомнил, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает самый высокий пост в стране. По словам Назарбаева, народ дал ему возможность быть первым президентом независимого Казахстана.

Одновременно с этим он сообщил, что до выборов выполнять обязанности главы государства временно будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. По указу Назарбаева, вступающий в должность лидера страны Токаев принесет присягу на совместном заседании палат парламента, которое пройдет 20 марта в девять часов утра.

При этом Нурсултан Назарбаев не собирается уходить из политики. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики, также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов.

"Патриарх евразийской интеграции"

Для спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко новость об отставке президента Казахстана стала "неожиданной и очень серьезной", передает ее слова РИА Новости.



Валентины Матвиенко спикер Совета Федерации Все восприняли эту новость как неожиданную. Назарбаев очень взвешенный, мудрый политик. Если он такое решение принял – значит так нужно.

Назначенного врио главы государства Касыма-Жомарта Токаева Матвиенко охарактеризовала как "интеллигентного, образованного человека, настроенного на государственный лад".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал порталу Москва 24, что кардинально отношение казахстанского руководства, скорее всего, к России не изменится.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Думаю, что за 30 лет руководства Казахстаном Назарбаев подготовил себе хорошую смену, воспитал приемников, элиту Казахстана, которая продолжит и курс во внутренней политике Назарбаева, и во внешней политике, которую он проводил. Я не думаю, что ситуация как-то ухудшится в отношении российских соотечественников, которые проживают в Казахстане. Хотя там была политика на всестороннюю поддержку казахского языка, но тем не менее русский язык функционировал и функционирует, насколько мне известно, до сих пор во всех сферах общественной жизни", – пояснил парламентарий.

По его словам, все договоренности, которые заключил Назарбаев во внешней политике, с высокой долей вероятности сохранятся и после его ухода.

"Что касается внешней политики – эта политика будет дружественная по отношению к России. Не представляю себе, что Казахстан может изменить эту политику. Казахстан как государство будет продолжать работать очень активно в рамках Евразийского союза. Этот курс, на мой взгляд, никак не изменится", – добавил Цеков.



Сергей Цеков член Совета Федерации Все договоренности, которые были достигнуты во время нахождения у власти Назарбаева, договоренности по Каспийскому морю – они сохранятся, на мой взгляд. Можно утверждать это с очень высокой долей уверенности.

Цеков также отметил, что смена главы государства "в определенной степени оказалась неожиданной".

"Было понимание, что Назарбаев в солидном возрасте – 79 лет. Понятно, что с учетом этого возраста должна была произойти смена руководителей Казахстана. Но в то же время такой возраст не критический. Если посмотреть на некоторые другие государства, те же самые США, то там, по-моему, политическую карьеру начинают многие делать и после 70 лет", – заключил собеседник портала Москва 24.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что Нурсултан Назарбаев был "целой эпохой", во время которой шла трансформация Казахстана. При этом его самостоятельный уход говорит о взвешенном решении, не продиктованном давлением политических обстоятельств.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

А назначенный исполняющим обязанности президента Казахстана спикер сената Касым-Жомарт Токаев, по словам Калашникова, ответственный политик и один из самых авторитетных людей в стране. По мнению депутата, это решение для России "очень позитивно".

"Исполняющего обязанности Токаева я знаю, лично знаю его по работе и МПА (Межпарламентская ассамблея) СНГ, и в парламентской ассамблее ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Знаю его как очень толкового, очень вдумчивого. Он один из самых авторитетных людей в Казахстане. Очень для меня отрадно, что выбор пал на него. Он очень ответственный", – пояснил депутат Госдумы РИА Новостям.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что нынешний приемник Касым-Жомарт Токаев продолжит заложенный первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым курс на развитие страны.



Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он – патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве.

Депутат отметил, что российско-казахстанское партнерство проверено десятилетиями. "Мы давно стали братскими народами. И в этом немалая заслуга Нурсултана Абишевича", – заявил глава думского комитета.

Эпоха Назарбаева

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. Он – первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году в маленьком предгорном селе Чемолган Алматинской области. Как и другие советские дети того времени, в семь лет пошел в школу, после окончания которой отправился учиться в ПТУ в украинский Днепродзержинск. В 20 лет Назарбаев приехал в город Темиртау и начал трудовую деятельность на Карагандинском металлургическом заводе.

После окончания ВТУЗа и получения высшего образования, Назарбаев в 29 лет полностью ушел на партийную и комсомольскую работу, занимался коммунистическим воспитанием молодежи, проводил митинги и собрания, несколько лет был секретарем парткома на родном комбинате, параллельно окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 39 лет Назарбаев стал секретарем ЦК Компартии Казахстана. В 1989 году его выбрали первым секретарем ЦК республиканской компартии, и с тех пор Назарбаев бессменно руководил страной. Нурсултан Назарбаев был активным сторонником переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград), позже переименованную в Астану.

С ранних лет Назарбаев начал увлекаться спортом – борьбой и боксом. После того, как стал президентом, он приобщился к гольфу, верховой езде, теннису и горным лыжам. Также экс-лидер Казахстана любит петь и играть на национальных музыкальных инструментах.

Со своей женой Сарой Конакаевой будущий президент познакомился почти сразу, как устроился работать на завод. Они поженились, когда им был 21 год. В браке у Назарбаевых родились три дочери – Дарига, Динара и Алия. На данный момент у Нурсултана Назарбаева восемь внуков и пять правнуков.