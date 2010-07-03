Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Содержание этой беседы не разглашается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что лидеры двух стран переговорили перед тем, как Назарбаев сложил свои полномочия. Также Песков не стал комментировать решение лидера Казахстана.

О своем решении уйти в отставку Назарбаев объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации. Он напомнил, что уже 30 лет занимает самый высокий пост в стране.

До выборов президента Казахстана выполнять обязанности главы страны временно будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.