Назарбаев получил звание Народного героя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил первому лидеру страны Нурсултану Назарбаеву звание "Народный герой". Об этом он объявил на совместном заседании палат парламента в Астане, передает "Интерфакс".
Выступая перед парламентариями, Токаев подчеркнул, что Назарбаев удостоен звания Народного героя ("Халык кахарманы") за "исторический вклад в строительство независимого Казахстана" и "за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии". Экс-президента страны также наградили знаком особого отличия "Золотая звезда" ("Алтын жулдыз"). Токаев прикрепил "Золотую звезду" к лацкану пиджака Назарбаева, который покинул парламент под аплодисменты собравшихся.
20 марта Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он принес присягу на совместном заседании палат парламента. В разные годы Токаев был главой МИД Казахстана, премьер-министром, заместителем генерального секретаря ООН и председателем казахстанского сената.
Накануне Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 20 лет, объявил об уходе с поста президента. По информации СМИ, он возглавит Совет Безопасности республики. В честь первого лидера страны Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан. Кроме того, он призвал назвать именем Назарбаева центральные улицы всех областных центров Казахстана.
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