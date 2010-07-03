Путин надеется на новый импульс отношений России и Казахстана

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Президент России Владимир Путин рассчитывает, что визит нового главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева придаст импульс развитию сотрудничества между странами.

Российский лидер отметил, что Токаев, работая в команде своего предшественника Нурсултана Назарбаева, сделал большой вклад в развитие двусторонних отношений.

"Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли", – заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что визит Токаева и его команды послужит "укреплению наших многоплановых, многосторонних, союзнических отношений", передает ТАСС.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Его место занял Касым-Жомарт Токаев, ранее занимавший должности главы МИД страны, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН.

Вместе с тем Назарбаев не ушел из политики. Он возглавит Совет Безопасности республики, а также сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

