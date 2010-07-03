Назарбаев сообщил Путину об отставке до публичного заявления

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил Владимиру Путину о своем решении уйти в отставку за несколько часов до публичного заявления. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Нурсултан Абишевич звонил сам", − уточнил Песков. По его словам, лидеры России и Казахстана "часто созваниваются по мере необходимости".
"Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления", − добавил пресс-секретарь президента РФ. Он также не исключил, что в ближайшее время могут организовать переговоры между Кремлем и новым руководством Казахстана.
Песков напомнил о тесном партнерстве двух стран и заверил, что "контакты будут в ближайшее время, в том числе на высшем уровне".
19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Он заявил, что возглавит Совет Безопасности страны, а также сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.
На следующий день пост главы государства занял Касым-Жомарт Токаев. С вступлением в должность его поздравил Владимир Путин. Выборы президента Казахстана запланированы на 2020 год.
Кроме того, депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию страны о переименовании столицы Казахстана Астаны в честь первого президента республики. 23 марта Астана официально стала называться Нур-Султан.
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