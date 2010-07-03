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Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан. Соответствующие поправки в конституции подписал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном в субботу, 23 марта.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Он заявил, что теперь будет возглавлять Совет Безопасности страны, а также сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

20 марта пост президента Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев. Именно он выступил с инициативой переименовать столицу страны в Нур-Султан. Кроме того, Токаев предложил назвать центральные улицы всех областных центров страны именем первого президента.