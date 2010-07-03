На выборах президента Казахстана лидирует Токаев

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства и набирает 70,13% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, сообщает ТАСС.

"70,13% – за Токаева Касым-Жомарта Кемелевича", – огласила результаты председатель совета организации Айнур Мажитова.

В Казахстане в воскресенье, 9 июня, прошли внеочередные выборы президента. На должность главы государства баллотируются семь кандидатов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

