Казахстан выбирает президента

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В Казахстане в воскресенье, 9 июня, проходят внеочередные выборы президента страны. Жители страны выбирают главу государства из семи кандидатов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

В числе кандидатов – действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Он уже отдал свой голос на избирательном участке. Журналистам он рассказал, что голосование должно быть демократичным и открытым.

"Со стороны власти, для этого было сделано все необходимое. Наш народ волнует многие вопросы социально-экономического положения. Поэтому выборы – хороший случай для того, чтобы определиться, во-первых, с тем вопросом – кто будет возглавлять страну, чтобы определиться, каким будет наше государство в будущем", – цитирует ТАСС Токаева.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

20 марта депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. В этот же день депутаты приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан.

