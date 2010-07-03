Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева

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Депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву, сообщает РИА Новости.

Предыдущий председатель сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства после отставки Нурсултана Назарбаева.

Дариге Назарбаевой 55 лет. С сентября 2016 года она была депутатом сената парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. При этом он не покинет политику. Теперь он возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

Его место занял Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он вступил в должность президента Казахстана. В разные годы он занимал посты главы министерства иностранных дел Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Сейчас Токаев покинул пост председателя сената.

Выборы президента в Казахстане запланированы на 2020 год.