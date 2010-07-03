Названы самые популярные города СНГ для путешествий осенью

Самыми популярными городами СНГ этой осенью у российских туристов стали Минск, Нур-Султан (Астана) и Ереван. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.
Этой осенью свое предпочтение туристы также отдают Алма-Ате в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкенту в Узбекистане, Кишиневу в Молдове, Бишкеку в Кыргызстане и Душанбе в Таджикистане.
В этих городах в это время проходят различные фестивали и праздники. Так, в Минске с 20 сентября по 8 октября можно посетить Международный форум театрального искусства, а в конце октября горожан приглашают на праздник граната в Азербайджане.
Отметить национальный День вина можно в Кишеневе с 5 по 6 октября. В это же время любителей изысканного напитка приглашают на ежегодный праздник виноделия в армянском селе Арени.
Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.
Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.
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