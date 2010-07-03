Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:56

Большинство россиян провели летний отпуск дома

общество

12:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/CandyBoxImages

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди россиян на тему летнего отпуска и выявил, что 33% опрошенных провели его дома. Об этом сообщает "Интерфакс".

По результатам исследования также выяснилось, что 27% респондентов провели отдых на даче, 11% путешествовали по городам России и 8% ездили за границу. Еще 6% опрошенных отдыхали этим летом в Краснодарском крае и 4% – в Крыму.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что большинство жителей России, которые отдыхали летом (71%), остались довольны своим отдыхом. Также удовлетворены летним отпуском те, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи – 93% против 7% недовольных.

При этом, по его словам, основными причинами недовольства своим отдыхом горожане назвали высокие цены там, где проходил отпуск (34%), отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (33%), плохая погода (20%) и короткий срок отпуска (16%).

Ранее сообщалось, что осенний отпуск большинство россиян хотели бы провести у моря. В число самых популярных направлений входят Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика