Большинство россиян провели летний отпуск дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди россиян на тему летнего отпуска и выявил, что 33% опрошенных провели его дома. Об этом сообщает "Интерфакс".
По результатам исследования также выяснилось, что 27% респондентов провели отдых на даче, 11% путешествовали по городам России и 8% ездили за границу. Еще 6% опрошенных отдыхали этим летом в Краснодарском крае и 4% – в Крыму.
Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что большинство жителей России, которые отдыхали летом (71%), остались довольны своим отдыхом. Также удовлетворены летним отпуском те, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи – 93% против 7% недовольных.
При этом, по его словам, основными причинами недовольства своим отдыхом горожане назвали высокие цены там, где проходил отпуск (34%), отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (33%), плохая погода (20%) и короткий срок отпуска (16%).
Ранее сообщалось, что осенний отпуск большинство россиян хотели бы провести у моря. В число самых популярных направлений входят Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.
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