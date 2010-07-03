Правила ухода в отпуск могут изменить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам, сообщает РИА Новости.
Законопроект внесли в Госдуму в конце июня. В нем содержится норма, что соответствующий ФЗ вступает в силу с 1 октября 2019 года, однако законопроект еще не прошел первое чтение, и дата его не назначена.
Депутаты нижней палаты предлагают внести в Трудовой кодекс новые положения, согласно которым юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон, так и в электронном виде.
К примеру, заявление на отпуск можно будет отправить на почту. Документ будет иметь полную юридическую силу, так же, как его бумажный аналог. Электронное заявление при этом будет необходимо в том случае, если сотрудник намерен уйти в отпуск вне установленного графика.
Один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев рассказал, что в России проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому. Он предположил, что законопроект примут не раньше чем 1 января 2020 года. Сообщения СМИ о том, что изменения вступят в силу с 1 октября, депутат опроверг.
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