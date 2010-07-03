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14:12

Россиянам станет проще уйти в отпуск

общество

14:12

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

С 1 октября этого года россияне смогут уйти в отпуск по новым правилам. Отдых станет доступен по электронному заявлению. Писать лично заявление и отдавать его в руки работодателю будет необязательно.

Соответствующие поправки появятся в Трудовом кодексе, передает "Московский комсомолец".

Нововведения коснутся только тех организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте.

Электронное заявление на отпуск будет иметь полную юридическую силу, так же, как его бумажный аналог. Электронное заявление при этом будет необходимо в том случае, если сотрудник намерен уйти в отпуск вне установленного графика.

Если график уже установлен, то подавать заявление будет не нужно.

Также с 1 октября отпускные будут выплачиваться как минимум за три рабочих дня до выхода в отпуск.

Ранее сообщалось, что почти 80% россиян довольны своей работой. Также опрос ВЦИОМ показал, что в среднем россияне работают 49 часов в неделю, но медианное значение количества рабочих часов составляет 41 час.

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